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Интернет взорвало эпичное видео с Татьяной Чорновол

Интернет взорвало эпичное видео с Татьяной Чорновол

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол стала фигуранткой нового скандала. Как выяснили журналисты «Фразы», появилось видео, как она перелезла через забор Государственного бюро расследований.

Видео публикует само ГБР.

Отмечается, что уже начато расследование по факту «незаконного проникновения в помещение Государственного бюро расследований» по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За такие действия Татьяне Чорновол светит 2-5 лет заключения.

Отмечается, что инцидент произошел накануне во вторник, 28 января.

Покорению забора не помешала даже колючая проволока.

Сообщается также, что, проникнув на территорию, Татьяна Чорновол «зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон».

Отмечается, что ее «ее пришлось вывести из зала проведения брифинга, во время сопровождения к выходу она оказала сопротивление правоохранителям».

Как писала «Фраза», ранее адвокат заявил, что Грымчака задержали благодаря делу о покушении на Татьяну Чорновол.

Тэги: общество, политика, Татьяна Чорновол, курьезы, новости Украины, ГБР

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