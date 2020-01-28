NBA представила памятное видео о Коби Брайанте

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) опубликовала видеотрибьют в честь легендарного баскетболиста Коби Брайнта, который погиб в результате авиакатастрофы в Калифорнии. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик был размещен на видеохостинге Youtube и всего за один час набрал более 100 тыс. просмотров.

В ролике показаны самые яркие моменты карьеры «Черной Мамбы»: от драфта NBA 1996 года до последнего матча с «Ютой» в 2016-м, в котором выдающийся атакующий защитник набрал аж 60 очков.

Как писала «Фраза», один из величайших баскетболистов в истории ‒ Коби Брайант ‒ разбился на калифорнийских холмах.

Позднее появились подробности крушения вертолета Коби Брайанта, а также стали известны имена всех девяти жертв авиакатастрофы.