Самый богатый человек Украины купил виллу бельгийского короля

Украинский олигарх Ринат Ахметов купил виллу бельгийского короля Леопольда II. Как выяснили журналисты «Фразы», находится она на юге Франции.

Как пишет российский «Форбс», самый богатый человек Украины выложил за виллу Les Cedres 200 миллионов евро.

Компания миллиардера SCM Holdings Limited назвала покупку «долгосрочной инвестицией».

Дом с четырнадцатью спальнями на 35 акрах земли купили у итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group.

У миллиардера отмечают, что «недвижимость это ключевая сфера для инвестиций в Европе и Северной Америке наравне с добычей полезных ископаемых, металлами, энергией, медиа и транспортом».

Виллу в 1920-е годы купила семья Марнье, которая производила ликер Grand Marnier. В 2016 году Campari Group купила Grand Marnier Group, а вместе с ней и дом. Изначально за нее просили 350 миллионов евро.

Покупка была совершена еще в августе прошлого года.

Добавим, что вилла располагается в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра.

Издание оценивает состояние Рината Ахметова в 6,7 миллиарда долларов и отводит украинскому олигарху 272-е место в мировом рейтинге толстосумов.

Как писала «Фраза», Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии.