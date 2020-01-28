ДТП в Киеве: автомобили не поделили перекресток

Ближе к полуночи понедельника, 27 января, в Киеве произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке улиц Вышгородской и Западынской столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Daewoo Nubira.

Как передает «Информатор», водители винят в аварии друг друга. Кто нарушил ПДД будет выяснять полиция.

Сообщается, что машина Lanos ехала по Вышгородской и поворачивала на Западынскую, а в противоположном направлении по Вышгородской ехал Nubira: на повороте налево Lanos врезался в Nubira, который едва не ударил столб.

Пассажиры Nubira получили травмы головы.

Видео с места ДТП:

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