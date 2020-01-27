В Иране огромный «Боинг» выкатился прямо на оживленное шоссе

В Иране пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на оживленном шоссе. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту самолета находились 135 пассажиров, все они эвакуированы.

Как сообщает CNN, информации о возможных пострадавших пока не поступало. Причины происшествия на данное время не установлены.

Между тем, пользователи социальных сетей массово публикуют видео инцидента.

Как сообщала «Фраза», 23 ноября 2019 года самолет авиакомпании МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во Львове.