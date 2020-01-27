11 автомобилей попали в ДТП на Одесчине

У с. Дачное в Одесской области произошло ДТП с участием 11 транспортных средств. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

В частности, как сообщается, в ДТП попали легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев. В результате аварии погиб водитель автобуса. Одну из пассажирок автобуса и водителя Skoda госпитализировали.

В качестве причины аварии указывается мокрая дорога и плохая видимость из-за тумана.

Как сообщала «Фраза», 28 марта 2010 на Новообуховской трассе в Киевской области столкнулись сразу три машины. К счастью, никто не пострадал.

8 октября 2012 года в Киеве на Чоколовском бульваре после резкой остановки автомобиля Peugeot произошло ДТП, в котором друг за другом столкнулись шесть машин.

14 апреля 2015 года в Киеве на проспекте Победы водитель серого автомобиля «Ниссан» подрезал авто в левом ряду, и спровоцировал цепную реакцию: «паровозное» ДТП из пяти автомобилей. При этом виновник аварии с места ДТП скрылся.

В августе 2019 года в Киеве возле станции метро «Черниговская» столкнулись шесть автомобилей.