Пожар повышенной сложности охватил здание Министерства культуры в Киеве

В Киеве произошел пожар административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В частности, как сообщается, на данный момент спасатели проводят эвакуацию сотрудников.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате возгорания в подвальном помещении произошло задымление на 3 этаже Министерства.

По словам начальника сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Киева Светланы Водолаги, всех людей с третьего этажа здания эвакуировали.

Есть вероятность того, что пожар возник в помещении архива.

Между тем, как сообщает «Информатор», пожару присвоили повышенный ранг сложности. На третьем этаже могли остаться заблокированные сотрудники.