В Багдаде обстреляли посольство США: одна из ракет упала на ресторан

В Багдаде атаковали посольство США в Ираке. Как выяснили журналисты «Фразы», по дипломатам били реактивными снарядами.

По данным американских СМИ, всего на территорию посольства упали не менее трех ракет, одна из них попала в ресторан.

Сотрудников ведомства срочно эвакуировали на вертолетах.

Сообщается о нескольких пострадавших.

Вашингтон уже отреагировал на обстрел. В Госдепартаменте заявили, что «власти Ирака должны выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов».

Там заявили: «Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Мы сохраняем бдительность».

Как писала «Фраза», Багдад снова подвергся ракетному обстрелу.