В Багдаде обстреляли посольство США: одна из ракет упала на ресторан

В Багдаде атаковали посольство США в Ираке. Как выяснили журналисты «Фразы», по дипломатам били реактивными снарядами.
По данным американских СМИ, всего на территорию посольства упали не менее трех ракет, одна из них попала в ресторан.
Сотрудников ведомства срочно эвакуировали на вертолетах.
Сообщается о нескольких пострадавших.
Вашингтон уже отреагировал на обстрел. В Госдепартаменте заявили, что «власти Ирака должны выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов».
Там заявили: «Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Мы сохраняем бдительность».
Как писала «Фраза», Багдад снова подвергся ракетному обстрелу.