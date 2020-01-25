Под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком

В субботу ночью, 25 января, на окраине Ирпеня произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там вылетел с дороги и упал в реку Буча автомобиль Hyundai Elantra, в салоне которого находились отец с 9-летним сыном.

Как передает «Информатор», машина сразу же стала погружаться под воду, однако мужчине удалось выбраться самому и вытащить на берег своего ребенка.

К сожалению, мальчик мальчик получил серьезные травмы ‒ подоспевшие медики доставили его в реанимацию.

По словам водителя, авария произошла из-за того, что на дорогу внезапно выскочила собака, поэтому он резко вывернул руль и легковушку занесло.

На месте ЧП работали также спасатели и правоохранители. Детали инцидента выясняются.

Как писала «Фраза», в Ровенской области из-за пьяного водителя утонул автомобиль с людьми.

Также сообщалось, что в киевском спальнике лихач удивительным образом утопил свой «Дэу» в озере.