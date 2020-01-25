Под Киевом Mercedes повредил три авто и врезался в киоск, удирая от погони

В ночь с 24 на 25 января в городе Ирпене Киевской области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там водитель микроавтобуса Mercedes Vito устроил «гонки» с полицией, вследствие чего столкнулся с автомобилями и МАФом.

Как передает «Информатор», всего в микроавтобусе находились трое мужчин, которые назадолго до аварии зачем-то попытались напасть на прохожего ‒ тому удалось скрыться и позвонить в полицию.

Сообщается, что заметив автомобиль с подозреваемыми, копы приказали водителю остановиться, однако тот лишь «дал по газам» и попытался уйти от преследования.

По информации СМИ, погоня закончилась сама собой в центре Ирпеня ‒ там злосчастный микроавтобус влетел в Seat, отбросив того в Lanos, а затем смял Ford и окончательно остановился, врезавшись в киоск возле остановки.

В результате столкновения пострадали двое пассажиров Mercedes, а горе-водитель ‒ сбежал. На месте инцидента работали медики и правоохранители. Детали ДТП выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции.