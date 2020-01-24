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На Полтавщине перед уроком внезапно умерла 14-летняя школьница

На Полтавщине перед уроком внезапно умерла 14-летняя школьница

В среду, 22 января, в селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области в школе перед началом урока внезапно умерла 14-летняя девочка из многодетной семьи. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно результатам экспертизы, восьмиклассница Виктория Кононенко скончалась вследствие острой сердечной недостаточности.

По словам пресс-офицера Кременчугского городского отдела полиции Анны Васенко, произошло все около 12 часов дня. Ничего не предвещало беды, школьница разговаривала с подругой, а когда прозвенел звонок на урок, ей внезапно стало плохо. В школу были направлены сразу две бригады экстренной медицинской помощи. Но медики, к сожалению, не смогли спасти девочку – ее сердце остановилось во время реанимационных мероприятий, сообщают «Факты».

Отметим, что ранее девочка лечилась по поводу проблем с сердцем, но в последнее время не жаловалась на здоровье. Она была одна из трех детей в многодетной семье.

Как рассказала «Суспільному. Полтава» подруга умершей Мариенна Слюсаренко, Вика по причине болезни только в октябре появилась на занятиях, говорила, что ей надо заменить сердечный клапан. И в тот трагический день она чувствовала себя плохо. После первого урока немного прошлась и села за парту. Во время большого перерыва между третьим и четвертым уроками подошла к Мариенне, обняла. Прозвенел звонок, и девочки разошлись на уроки. Вика подошла к своей парте в кабинете украинского языка и литературы и в этот момент потеряла сознание.

Заместитель директора лицея Наталья Пелипенко сообщила, что до приезда двух «скорых» из Кременчуга медсестра учебного заведения оказывала ученице первую медицинскую помощь. Увы, Виктория умерла на руках у врачей.

Сегодня, 24 января, жители села простились со школьницей.

Как сообщала «Фраза», 10 мая 2011 года в с. Калинково Ивановского района Одесской области на открытой территории школы во время проведения занятий по физкультуре погибла от поражения молнией ученица 2000 года рождения.

В середине сентября 2011 года в городе Ровеньки Луганской области в специализированной школе № 3 во время перемены между уроками умер одиннадцатиклассник.

18 октября 2011 года в селе Хряцка Герцаевского района в Черновицкой области около 9.30 утра на уроке физкультуры умер ученик восьмого класса 1997 года рождения. Смерть 14-летнего ученика на уроке физкультуры в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области произошла в тот момент, когда школьники сдавали зачет по бегу на короткую дистанцию. Восьмикласснику после пробежки стало плохо, и он скоропостижно скончался.

В апреле 2018 года в киевской школе первоклассница пережила клиническую смерть.

Тэги: трагедия, смерть, школа, образование, Полтава, Полтавская область, новости Украины

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