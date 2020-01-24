В Киеве у посетителя спортклуба украли миллион из шкафчика

В Киеве на Позняках в спортивном клубе SportLife неизвестный обчистил шкафчик, в котором хранились личные вещи одного из посетителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, пока хозяин веще тренировался в зале, злоумышленник унес с собой чужое имущество на сумму в миллион гривен и при этом попал на камеру видеонаблюдения.

Пострадавший спохватился тогда, когда на его телефон стали поступать сообщения о попытки снять средства с его счетов. Мужчина сразу же бросился к своему шкафчику и поднял тревогу, обратившись к охране и в полицию.

Как сообщала «Фраза», 16 февраля 2017 года в Киеве из машины на тот момент народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

23 февраля 2018 года в Киеве возле станции метро «Лесная» у депутата Киевсовета Марины Кочур вытащили из кармана телефон.

В начале 2019 года в селе Ходосовка Киево-Святошинского района неизвестный мужчина дерзко ограбил народного депутата Владимира Куренного.