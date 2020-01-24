Из-за коронавируса в Китае люди падают прямо на улицах (18+)

Страшный коронавирус 2019-nCoV продолжает бушевать в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщается о зараженных сразу в двадцати девяти административных единицах страны.

По последним данным Минздрава, жертвами болезни стали уже не менее 25 человек.

При этом число зараженных возросло до 830 человек.

Тем временем, в интернете появляется все больше страшных видео того, как китайцы падают от болезни прямо на улицах.

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Как писала «Фраза», из-за коронавируса в Китае продолжают «закрывать» города.