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На Испанию обрушился аномальный шторм: есть жертвы

На Испанию обрушился аномальный шторм: есть жертвы

На Испанию обрушился аномальный снежный шторм. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщается о жертвах.

По данным спасателей, от непогоды погибли уже не менее тринадцати человек.

На восточном побережье Средиземного моря наблюдаются огромные ледяные волны. По стране несколько дней бушует сильный ветер, идет снег.

В некоторых регионах снег и ураганный ветер оборвали электропровода, занесены автомобильные дороги.

Непогода обрушилась на Испанию еще в минувшие выходные.

Хуже всего ситуация обстоит в Валенсии и Каталонии.

Как писала «Фраза», на Францию обрушился аномальный снежный шторм.

Тэги: погода, мир, Испания, непогода, шторм, погодные условия

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