На Испанию обрушился аномальный шторм: есть жертвы

На Испанию обрушился аномальный снежный шторм. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщается о жертвах.
По данным спасателей, от непогоды погибли уже не менее тринадцати человек.
На восточном побережье Средиземного моря наблюдаются огромные ледяные волны. По стране несколько дней бушует сильный ветер, идет снег.
В некоторых регионах снег и ураганный ветер оборвали электропровода, занесены автомобильные дороги.
Непогода обрушилась на Испанию еще в минувшие выходные.
Хуже всего ситуация обстоит в Валенсии и Каталонии.
Как писала «Фраза», на Францию обрушился аномальный снежный шторм.