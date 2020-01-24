Музей истории туалетов определил… лучшую общественную уборную в Украине

Музей истории туалетов выбрал лучшую общественную уборную нашей страны. Как выяснили журналисты «Фразы», она находится в Харькове.

Лучший украинский туалет располагается в парке имени Максима Горького. Он получил две награды, победив в номинациях «Инклюзивный туалет» и «Общественные уборные».

Организаторы «конкурса» говорят: «Чистые и доступные общественные туалеты это один из главных индикаторов цивилизованного общества. Это показывает уважение к человеку, а также положительно влияет на развитие туризма. Именно поэтому культуру гигиены в общественных туалетах нужно поддерживать на высоком уровне».

Всего за приз боролись более шестисот украинских туалетов.

Как писала «Фраза», на Киевщине агрессивный псих грабил женщин на входе в общественный туалет.