В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня

Вечером среды, 23 января, в Киеве на улице Владимира Покотило (Святошинский район) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», возле остановки скоростного трамвая «Генерала Потапова» зарезали молодого мужчину.

Как передает «Информатор», погибшему на вид около тридцати лет.

Очевидцы говорят, что на него с матом набросился мужчина и несколько раз ударил ножом. Парень умер до приезда врачей.

Люди говорят, что перед этим убийца и будущая жертва встретились возле дома и о чем-то говорили, после чего начался словесный конфликт.

Также с убийцей был еще один мужчина. После нападения оба сбежали, не став забирать личные вещи своей жертвы.

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Как писала «Фраза», в Киеве возле детской площадки убили молодого парня.