В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов

В четверг вечером, 23 января, в Чечеловском районе Днепра произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Ударников микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в группу людей, ожидавших трамвай.

Как передает «Информатор», в результате инцидента пострадали четыре человека: трое взрослых и 12-летний мальчик.

Всем пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего увезли в лечебные учреждения.

По словам очевидцев, злосчастный Mercedes занесло на повороте, поэтому, чтобы избежать лобового столкновения с трамваем, водитель резко вывернул руль и въехал в людей.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. Движение по улице Ударников частично перекрыто.

Как писала «Фраза», в Киеве автомобиль протаранил остановку общественного транспорта с людьми.

Также сообщалось, что в Киеве из-за аварии двух иномарок погибла случайная девушка-пешеход.