Отчеканена самая крошечная монета в мире

В Швейцарии отчеканили самую крошечную монету в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», ее сделали из золота, а изображен на ней ученый Альберт Эйнштейн, который показывает язык.
Создал ее Монетный двор Швейцарии.
Он же показал видео самого процесса у себя в «Фейсбуке».
Отметим, что монета весить около шестидесяти миллиграммов, а ее диаметр составляет приблизительно три миллиметра. Ее номинал – четверть швейцарского франка.
Вместе с монетой выдаются увеличительное стекло и осветительный прибор: без этих инструментов разглядеть изображение на ней невозможно.
Швейцарцы напомнили, что Альберт Эйнштейн долгую часть жизни провел в их стране.
Кроме этого начеканили еще два вида монет – с теннисистом Роджером Федерером и зайцем.
Как писала «Фраза», Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу.