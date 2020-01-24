Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Отчеканена самая крошечная монета в мире

Отчеканена самая крошечная монета в мире

В Швейцарии отчеканили самую крошечную монету в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», ее сделали из золота, а изображен на ней ученый Альберт Эйнштейн, который показывает язык.

Создал ее Монетный двор Швейцарии.

Он же показал видео самого процесса у себя в «Фейсбуке».

Отметим, что монета весить около шестидесяти миллиграммов, а ее диаметр составляет приблизительно три миллиметра. Ее номинал – четверть швейцарского франка. 

Вместе с монетой выдаются увеличительное стекло и осветительный прибор: без этих инструментов разглядеть изображение на ней невозможно.

Швейцарцы напомнили, что Альберт Эйнштейн долгую часть жизни провел в их стране.

Кроме этого начеканили еще два вида монет – с теннисистом Роджером Федерером и зайцем.

Как писала «Фраза», Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу.

Тэги: мир, Альберт Эйнштейн, монета, Швеция, курьезы

Комментарии

Статьи

24.01.20 09:45

Добро пожаловать в концлагерь для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.01.20 09:15

Откуда и почему в Украину едут туристы

Автор: Сергей Кириченко

Дайджест

Руслaн Жмудский, Холтек Укрaинa, Микитaсь и Недашковский — коррупционный скандaл на миллиарды: старая власть и криминал захватывают атомную энергетику Украины
23.01.20 00:06

Руслaн Жмудский, Холтек Укрaинa, Микитaсь и Недашковский — коррупционный скандaл на миллиарды: старая власть и криминал захватывают атомную энергетику Украины

Автор: First Truth&Transparency Committee

Выбор редакции
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
В Киеве учредили новую масонскую ложу
В Киеве учредили новую масонскую ложу
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня

В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня
24.01.20 09:16
1710
Последние новости
24.01.20 09:16

В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня
24.01.20 09:08

В Буче произошло «огненное» ДТП: не обошлось без жертв
24.01.20 08:29

В России слонихи увидели снег и сбежали из цирка
24.01.20 08:01

Отчеканена самая крошечная монета в мире
23.01.20 21:10

В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
23.01.20 20:43

В Киеве женщина ударила себя в живот подаренным ножом
23.01.20 20:01

На Житомирщине молодой киевлянин на Jaguar устроил смертельное ДТП
Фото и Видео
В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня
В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня
В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня
В Киеве возле остановки трамвая зарезали парня
В Буче произошло «огненное» ДТП: не обошлось без жертв
В Буче произошло «огненное» ДТП: не обошлось без жертв
В России слонихи увидели снег и сбежали из цирка
В России слонихи увидели снег и сбежали из цирка
Отчеканена самая крошечная монета в мире
Отчеканена самая крошечная монета в мире
В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
В США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие
В США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие
Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру
Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру
«Симпсоны» предсказали смертельный азиатский коронавирус
«Симпсоны» предсказали смертельный азиатский коронавирус
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.