Отчеканена самая крошечная монета в мире

В Швейцарии отчеканили самую крошечную монету в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», ее сделали из золота, а изображен на ней ученый Альберт Эйнштейн, который показывает язык.

Создал ее Монетный двор Швейцарии.

Он же показал видео самого процесса у себя в «Фейсбуке».

Отметим, что монета весить около шестидесяти миллиграммов, а ее диаметр составляет приблизительно три миллиметра. Ее номинал – четверть швейцарского франка.

Вместе с монетой выдаются увеличительное стекло и осветительный прибор: без этих инструментов разглядеть изображение на ней невозможно.

Швейцарцы напомнили, что Альберт Эйнштейн долгую часть жизни провел в их стране.

Кроме этого начеканили еще два вида монет – с теннисистом Роджером Федерером и зайцем.

Как писала «Фраза», Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу.