В России слонихи увидели снег и сбежали из цирка

Необычный курьез произошел в российском Екатеринбурге. Как выяснили журналисты «Фразы», из местного городского цирка сбежали две слонихи.

Героинями хроники стали 45-летняя индийская слониха Карла и ее 50-летняя подруга Рания. Они собирались ехать в Санкт-Петербург в рамках программы «Итальянский цирк», однако во время погрузки увидели снег и захотели получить «новые эмоции», для чего сбежали

Наигравшись со снегом, слоних сами вернулись к своим хозяевам. Их сопроводила полиция.

Видео:

Как писала «Фраза», на границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом.