Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки

Участник драки, которая произошла накануне, 22 января, с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой в столичном ресторане, ветеран АТО Михаил Майман, рассказал свою версию произошедшего. Как выяснили журналисты «Фразы», он давно знаком с Кивой.

По словам Маймана, в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп, который сидел спиной в метре от нас, сообщает «Голос».

«Мы сидели просто общались, Илья сидел со своими друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались криминальные авторитеты Днепропетровска и других областей. Мы встали выходить, потому что Илья громко разговаривает, все знают. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: «Я все вопросы решу, Арсен у меня на телефоне». Я просто сидел рядом, слышал. Сидела девочка (дочка друга), он громко разговаривал, матерился. Мы решили покинуть это помещение, потому что ребенок маленький, а Илья «хорошие» выражения знает. Мы встаем, уходим, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он поворачивается: «Стой, я сейчас тебе объясню», — рассказал Майман, добавив, что до этого был знаком с Кивой.

«Он говорит: «Я ж тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?», — процитировал он якобы слова нардепа, добавив, что далее он получил от Кивы удар в нос.

По словам ветерана АТО, ранее он получал от Кивы угрозы. Знакомы они еще со времен совместной службы в зоне АТО. Контакты между ними продолжались после окончания пребывания на Донбассе. «Он использует свои связи и полномочия для заработка денег», — подчеркнул участник драки.

Как сообщает «РБК Украина», мужчина был заместителем командира батальона «Святая Мария» в Мариуполе и Бахмуте (Артемовск), и в это время Кива был первым заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при Вячеславе Аброськине.

«Они вместе настроили бизнес в зоне АТО. В плане того, что фуры, которые проезжают через блок-посты, платят по 100 тысяч гривен. Наркотики контролирует непосредственно Кива по зоне АТО. И был приказ от Ильи сжигать машины, которые проезжают через блок-пост и не платят 100 тысяч гривен за проезд. Это как раз тогда была посевная, и люди возили дизель, чтобы посеяться», — рассказал Майман.

По словам ветерана, он отказался, и перед тем, как уйти «на гражданку» в 2016 году, политик обещал отомстить за нарушение «приказа».

Отметим, что в отношении Кивы было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений Михаилу Майману.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане с ветераном АТО и знатно получил по лицу.

Тэги: Киев, драка, общество, политика, Илья Кива, Михаил Майман

Комментарии

Статьи

23.01.20 09:09

Сети Ариадны на Восточной войне

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.01.20 09:15

Откуда и почему в Украину едут туристы

Автор: Сергей Кириченко

Дайджест

Руслaн Жмудский, Холтек Укрaинa, Микитaсь и Недашковский — коррупционный скандaл на миллиарды: старая власть и криминал захватывают атомную энергетику Украины
23.01.20 00:06

Руслaн Жмудский, Холтек Укрaинa, Микитaсь и Недашковский — коррупционный скандaл на миллиарды: старая власть и криминал захватывают атомную энергетику Украины

Автор: First Truth&Transparency Committee

Выбор редакции
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
В Киеве учредили новую масонскую ложу
В Киеве учредили новую масонскую ложу
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки
23.01.20 10:59
1525
Последние новости
23.01.20 12:07

Со следующей недели в Украине резко испортится погода
23.01.20 11:42

Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
23.01.20 11:03

Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
23.01.20 10:59

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки
23.01.20 10:01

Число жертв китайского коронавируса уже пошло на десятки
23.01.20 09:49

Суд вернул украинское гражданство епископу Гедеону
23.01.20 09:00

Под Киевом произошел гигантский пожар
Фото и Видео
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки
Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки
Под Киевом произошел гигантский пожар
Под Киевом произошел гигантский пожар
Путин сально подшутил над россиянкой
Путин сально подшутил над россиянкой
Ночью в Киеве сожгли маршрутку
Ночью в Киеве сожгли маршрутку
Появилось видео, как в Киеве жестоко надругались над пойманным националистом
Появилось видео, как в Киеве жестоко надругались над пойманным националистом
Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед внезапно опустевшим залом
Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед внезапно опустевшим залом
В Киеве пьяная девушка на Porsche протаранила сразу шесть машин
В Киеве пьяная девушка на Porsche протаранила сразу шесть машин
Рэпер Эминем побил собственный рекорд скорости «читки» текста
Рэпер Эминем побил собственный рекорд скорости «читки» текста
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.