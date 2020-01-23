Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки

Участник драки, которая произошла накануне, 22 января, с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой в столичном ресторане, ветеран АТО Михаил Майман, рассказал свою версию произошедшего. Как выяснили журналисты «Фразы», он давно знаком с Кивой.

По словам Маймана, в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп, который сидел спиной в метре от нас, сообщает «Голос».

«Мы сидели просто общались, Илья сидел со своими друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались криминальные авторитеты Днепропетровска и других областей. Мы встали выходить, потому что Илья громко разговаривает, все знают. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: «Я все вопросы решу, Арсен у меня на телефоне». Я просто сидел рядом, слышал. Сидела девочка (дочка друга), он громко разговаривал, матерился. Мы решили покинуть это помещение, потому что ребенок маленький, а Илья «хорошие» выражения знает. Мы встаем, уходим, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он поворачивается: «Стой, я сейчас тебе объясню», — рассказал Майман, добавив, что до этого был знаком с Кивой.

«Он говорит: «Я ж тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?», — процитировал он якобы слова нардепа, добавив, что далее он получил от Кивы удар в нос.

По словам ветерана АТО, ранее он получал от Кивы угрозы. Знакомы они еще со времен совместной службы в зоне АТО. Контакты между ними продолжались после окончания пребывания на Донбассе. «Он использует свои связи и полномочия для заработка денег», — подчеркнул участник драки.

Как сообщает «РБК Украина», мужчина был заместителем командира батальона «Святая Мария» в Мариуполе и Бахмуте (Артемовск), и в это время Кива был первым заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при Вячеславе Аброськине.

«Они вместе настроили бизнес в зоне АТО. В плане того, что фуры, которые проезжают через блок-посты, платят по 100 тысяч гривен. Наркотики контролирует непосредственно Кива по зоне АТО. И был приказ от Ильи сжигать машины, которые проезжают через блок-пост и не платят 100 тысяч гривен за проезд. Это как раз тогда была посевная, и люди возили дизель, чтобы посеяться», — рассказал Майман.

По словам ветерана, он отказался, и перед тем, как уйти «на гражданку» в 2016 году, политик обещал отомстить за нарушение «приказа».

Отметим, что в отношении Кивы было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений Михаилу Майману.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане с ветераном АТО и знатно получил по лицу.