В США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие

Возле американского города Корона (Калифорния) произошла авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», тут разбился частный самолет.

По данным полиции, жертвами крушения борта стали четыре человека.

Известно, что самолет вспыхнул, так как у него был полный бак топлива, после чего полностью сгорел вместе с телами своих пассажиров. Трупы из обломков извлекли спасатели.

По словам очевидцев, при взлете борт врезался в забор, после чего перевернулся и вспыхнул словно свечка.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам.