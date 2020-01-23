Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими

У президента Франции Эммануэля Макрона случился конфликт в Иерусалиме. Как выяснили журналисты «Фразы», спровоцировала его израильская полиция.

Во время своего визита в Израиль Эммануэль Макрон зашел в Базилику Святой Анны, которая находится в аннексированной в ходе войны 1967 года части города.

В 1878 году церковь, построенная на месте дома праведных Иоакима и Анны, где родилась Дева Мария, была передана под управлением французского консульства.

Следом за французским лидером в церковь поспешили и местные полицейские.

Это возмутило Эммануэля Макрона, после чего между полицией и охраной политика едва не произошла драка.

Президент Франции заявил: «Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста. Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята».

Он добавил: «Пожалуйста, уважайте правила, которыми они есть на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом».

Как писала «Фраза», ранее Евросоюз жестко раскритиковал оккупационную политику Израиля.