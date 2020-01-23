Под Киевом произошел гигантский пожар

Вечером среды, 22 января, в селе Петропавловская Борщаговка (под Киевом) на улице Соборная, 10 произошел большой пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горел торговый центр «Мебельный городок».
Как передает «Информатор», огонь охватил третий этаж и крышу. Площадь ЧП составила семьсот пятьдесят квадратных метров. Спасатели присвоили пожару ранг повышенной сложности
Пламя тушили три часа. Было задействовано 46 бойцов ГСЧС и десять единиц техники.
К счастью, никто не пострадал.
Видео с места ЧП:
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