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Ночью в Киеве сожгли маршрутку

Ночью в Киеве сожгли маршрутку

Ночью четверга, 23 января, в Киеве на улице Героев Днепра, 38 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут сожгли маршрутку Mercedes Sprinter.

Как передает «Информатор», прибывшим спасателям не оставалось ничего, как тушить уже сгоревшую машину.

Хозяин маршрутного такси говорит о поджоге со стороны конкурентов. Известно, что авто перед тем, как поджечь, открыли.

Никто не пострадал.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве сожгли сразу несколько машин.

Ранее в Киеве бомжи подожгли частный дом ‒ есть жертвы.

Тэги: Киев, маршрутка, общество, транспорт, поджог, ЧП, новости Украины

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