Появилось видео, как в Киеве жестоко надругались над пойманным националистом

В Сети появилось видео, как неизвестные люди облили мочой Евгения Строканя ‒ одного из фигурантов дела о нападении на журналистов издания «Шарий.net». Как выяснили журналисты «Фразы», видеозапись инцидента обнародовал на своем Telegram-канале блогер Анатолий Шарий.

Как видно на кадрах, нападение на Строканя произошло в темное время суток. Один из нападавших повалил националиста на землю, после чего на него вылили мочу.

В свою очередь, блогер Анатолий Шарий подчеркнул, что негативно оценивает данную акцию неизвестных мстителей.

«Решительно осуждаю мелкое хулиганство неизвестных, помочившихся на лицо этого гражданина и приславших мне данный ролик с неизвестного канала на телеграм», ‒ написал он.

Как писала «Фраза», в Сети появилось видео нападения толпы активистов на журналиста проекта Шария.

Позднее одного из участников акции ‒ националиста Виталия Регора ‒ облили мочой, а президент Владимир Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов.