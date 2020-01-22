В Киеве пьяная девушка на Porsche протаранила сразу шесть машин

В среду, 22 января, в районе киевской станции метро «Левобережная» произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там нетрезвая девушка на Porsche Cayenne разбила сразу шесть припаркованных автомобилей.

Как передает «Киев Оперативный», инцидент произошел на автостоянке, расположенной у супермаркета Novus.

Отмечается, что горе-водительница пыталась продолжить движение, однако ее смогли остановить очевидцы.

К счастью, в аварии никто не пострадал. На место инцидента вызвали правоохранителей.

Как писала «Фраза», в Одессе пьяный коп за рулем протаранил шлагбаум и сбил пешеходов.

Также сообщалось, что в киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин.