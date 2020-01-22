Кива устроил драку в ресторане с ветераном АТО и знатно получил по лицу

В среду, 22 января, в столичном ресторане MOCCO произошла драка. Как выяснили журналисты «Фразы», ее участниками стали народный депутат Илья Кива и участник боевых действий на Донбассе Михаил Майнмана.

О драке в ресторане сообщил Telegram-канал «НОВИНА». Причина конфликта пока неизвестна. На ролике видно, как народный депутат вступил в пререкания с одним из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, но получил в ответ удар по лицу.

После столкновения охрана Кивы напала на ветерана, а нардеп вернулся за свой стол.

Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, в столице введен план «Перехват» для задержания виновных в избиении народного депутата.

Ранее «Фраза» сообщала, что народный депутат Украины Илья Кива устроил драку на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.