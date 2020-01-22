На Львовщине суд оштрафовал мать школьницы-прогульщицы

Во Львовской области суд оштрафовал женщину за невыполнение родительских обязанностей. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной этому стало то, что ее 16-летняя дочь за полгода без уважительной причины прогуляла более трети школьных уроков.

По информации ТСН, девушка пришла в эту школу в сентябре и со временем стала реже посещать уроки. Последний раз ее в школе видели 24 декабря — девушка побыла на двух уроках и ушла. О том, что школьница систематически прогуливает уроки, администрация школы сообщала в полицию и отдел по вопросам защиты детей трижды.

В школе объяснили, что действуют согласно постановлению Кабмина, которому уже два с половиной года. «Если в течение 10 рабочих дней ученик отсутствует без уважительной причины или даже без сообщения, что, возможно, в семье что-то произошло, то есть не разъяснены причины отсутствия, мы готовим документы, представление в полицию», — сказала и. о. директора школы Елена Остапик.

После получения представления правоохранители проверяют семью прогульщика и, если видят вину родителей, передают дело в суд. В данном конкретном случае суд решил оштрафовать мать ученицы.

Для матери школьницы этот штраф стал вторым, поэтому она должна оплатить 1700 гривен. Сама девушка сейчас дома не живет, потому что переехала к своему парню. По ее словам, школу начала прогуливать из-за конфликтов в семье — с мамой и отчимом.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцев, чьи дети прогуливают школу, решили больно бить по карману.