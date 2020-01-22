На набережной в Днепре эпично перевернулась иномарка

В среду, 22 января, в Днепре на Набережной Победы произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прямо на крышу перевернулся автомобиль Subaru.

Как передает «Информатор», машину подрезал выезжающий из «кармана» автомобиль Chery, после чего Subaru совершил маневр, пытаясь избежать столкновения, и перевернулся.

Известно, что водитель машины получил рваную рану локтя и порезал лицо. От госпитализации он отказался.

Также авария спровоцировала пробку.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», камера сняла смертельную аварию в Днепре.