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В Днепре прохожие жестко расправились с «охотником» на девушек

В Днепре прохожие жестко расправились с «охотником» на девушек

В Днепре компания молодых ребят жестко расправилась с ночным «охотником» за девушками. Как выяснили журналисты «Фразы», видео с места инцидента появилось в соцсетях.

Около полуночи по улице Дмитрия Кедрина неизвестный мужчина начал преследовать молодую девушку, заблаговременно скрыв лицо шарфом так, чтоб видны были лишь глаза.

Девушка не растерялась и попросила проходящих мимо парней провести ее домой. Но ребята несколько перестарались, решив выяснить у потенциального маньяка его намерения.

Парни заступились за девушку и провели с обидчиком «воспитательную беседу». На опубликованной записи преследователь уже лежит на земле, а в ситуации разбирается прибывший патруль полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве подростки устроили расправу над беспредельщиками, избивающими бомжей.

Также в Киеве люди устроили расправу над уличным воришкой, который грабил женщин. 

Тэги: общество, маньяк, Днепр, расправа, самосуд, новости Украины

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