В Днепре прохожие жестко расправились с «охотником» на девушек

В Днепре компания молодых ребят жестко расправилась с ночным «охотником» за девушками. Как выяснили журналисты «Фразы», видео с места инцидента появилось в соцсетях.
Около полуночи по улице Дмитрия Кедрина неизвестный мужчина начал преследовать молодую девушку, заблаговременно скрыв лицо шарфом так, чтоб видны были лишь глаза.
Девушка не растерялась и попросила проходящих мимо парней провести ее домой. Но ребята несколько перестарались, решив выяснить у потенциального маньяка его намерения.
Парни заступились за девушку и провели с обидчиком «воспитательную беседу». На опубликованной записи преследователь уже лежит на земле, а в ситуации разбирается прибывший патруль полиции.
Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве подростки устроили расправу над беспредельщиками, избивающими бомжей.
Также в Киеве люди устроили расправу над уличным воришкой, который грабил женщин.