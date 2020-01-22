В Киеве автомобиль протаранил остановку общественного транспорта с людьми

Утром среды, 22 января, на бульваре Перова, 25 в Киеве произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Renault Logan буквально протаранил остановку общественного транспорта, где, несмотря на ранний час (около 6-30) уже были люди.

Как передает «Информатор», жертвой аварии стал сам водитель машины. Спасатели вырезали его тело из авто.

Также пострадали два человека – пассажир автомобиля и один из пешеходов. Их госпитализировали.

Видео с места ДТП 18+

Как писала «Фраза», под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы.