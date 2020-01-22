В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине

В российском Сахалине произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут три сотни рыбаков унесло в Охотское море на льдине.

Инцидент произошел возле мыса Свободный.

По данным спасателей, продолжаются работы по эвакуации людей.

Задействованы машины, лодки, снегоходы и вертолет.

В данном регионе в последние дни наблюдается аномально теплая погода, из-за чего начал таять лед.

Как писала «Фраза», на границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом.

Ранее в России заживо сгорели одиннадцать рабочих из Узбекистана.