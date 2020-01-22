Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине

В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине

В российском Сахалине произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут три сотни рыбаков унесло в Охотское море на льдине.

Инцидент произошел возле мыса Свободный.

По данным спасателей, продолжаются работы по эвакуации людей.

Задействованы машины, лодки, снегоходы и вертолет.

В данном регионе в последние дни наблюдается аномально теплая погода, из-за чего начал таять лед.

Как писала «Фраза», на границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом.

Ранее в России заживо сгорели одиннадцать рабочих из Узбекистана.

Тэги: Россия, мир, ЧП, рыбаки

Комментарии

Статьи

22.01.20 09:08

Нал или безнал? Вот в чем вопрос...

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.01.20 09:15

Откуда и почему в Украину едут туристы

Автор: Сергей Кириченко

Дайджест

Смертоносный китайский вирус наступает: когда будет в Украине и что делать
22.01.20 01:32

Смертоносный китайский вирус наступает: когда будет в Украине и что делать

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
В Киеве учредили новую масонскую ложу
В Киеве учредили новую масонскую ложу
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21 января 2020 года

Главные новости за 21 января 2020 года
21.01.20 18:59
1702
Последние новости
22.01.20 10:09

В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине
22.01.20 09:53

В Киеве раскрыта масштабная мошенническая схема с недвижимостью
22.01.20 09:02

Врачи поставили легендарному Оззи Осборну страшный диагноз
22.01.20 08:10

Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых жертвах
22.01.20 08:02

Взрыв петард в Днепре покалечил людей
21.01.20 21:35

На Троещине буквально изрешетили ножом мужчину, облившего мать кипятком
21.01.20 20:50

В Великобритании объяснили, почему «Тризуб» признали символом терроризма и экстремизма
Фото и Видео
В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине
В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине
В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине
В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине
Врачи поставили легендарному Оззи Осборну страшный диагноз
Врачи поставили легендарному Оззи Осборну страшный диагноз
Взрыв петард в Днепре покалечил людей
Взрыв петард в Днепре покалечил людей
На Троещине буквально изрешетили ножом мужчину, облившего мать кипятком
На Троещине буквально изрешетили ножом мужчину, облившего мать кипятком
В Киеве водитель автобуса пытался выгнать из салона юного пассажира
В Киеве водитель автобуса пытался выгнать из салона юного пассажира
Во время открытия парка в Китае организаторы странно поиздевались над свиньей
Во время открытия парка в Китае организаторы странно поиздевались над свиньей
В Одессе ротвейлер чуть не разорвал свою хозяйку
В Одессе ротвейлер чуть не разорвал свою хозяйку
На Ровенщине активисты ПЦУ, срезав замки, захватили храм УПЦ
На Ровенщине активисты ПЦУ, срезав замки, захватили храм УПЦ
В России заживо сгорели одиннадцать рабочих из Узбекистана (18+)
В России заживо сгорели одиннадцать рабочих из Узбекистана (18+)
Камера сняла смертельную аварию в Днепре
Камера сняла смертельную аварию в Днепре
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.