Взрыв петард в Днепре покалечил людей

Вечером вторника, 21 января, в Днепре на улице Софьи Ковалевской 59а произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из здешних квартир на втором этаже взорвались петарды.

Как передает «Информатор», взрыв услышали местные жители, которые вызвали полицию, «скорую помощь» и спасателей. От сильных «хлопков» вылетели окна соседних квартир.

Выяснилось, что три человека решили поиграть с петардами, взорвав сразу несколько штук одновременно.

В итоге тяжело пострадали мужчина и женщина. Одному из пострадавших оторвало руку.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», камера сняла смертельную аварию в Днепре.