Врачи поставили легендарному Оззи Осборну страшный диагноз

Врачи поставили легендарному лидеру группы Black Sabbath Оззи Осборну страшный диагноз. Как выяснили журналисты «Фразы», у 71-летнего рокера диагностировали болезнь Паркинсона.

Об этом сам артист рассказал в эфире Good Morning America.

Оззи Осборн сообщил: «Это было ужасно сложно для нас. Я выступил со своим последним шоу в канун Рождества. Потом я неудачно упал. Мне провели операцию на шею, которая скрутила мне все нервы».

Его жена Шерон Осборн добавила: «Это форма болезни Паркинсона. Это не смертный приговор, но это влияет на нервы в твоем организме. Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию».

Как писала «Фраза», прошлой осенью Оззи Осборн вновь отменил концерты из-за проблем со здоровьем.

Ранее Оззи Осборн порадовал фанатов неожиданным клипом.