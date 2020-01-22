Рэпер Эминем побил собственный рекорд скорости «читки» текста

Американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) побил собственный же рекорд скорости «читки» текста. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это 47-летний артист в песне Godzilla, которую записал совместно с Juice WRLD.

Как сообщает фанатский сайт музыканта, Эминем за тридцать секунд начитал 229 слов, таким образом, скорость артиста составила 11,3 слога в секунду.

Ранее в песне Majesty Эминем читал рэп по скоростью 10,3 слога в секунду, а в композиции Rap God – со скоростью 9,6 слогов в секунду.

Как писала «Фраза», рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса.