В Киеве водитель автобуса пытался выгнать из салона юного пассажира

В Киеве водитель автобуса № 115 (бортовой номер 4736) пытался силой выгнать из салона подростка с мини-велосипедом. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео в Facebook разместил «Киев Оперативный».
Ролик свидетельствует, что поведение водителя вызвало возмущение среди пассажиров автобуса.
В социальной сети также присутствует много возмущенных комментариев. При этом мнения пользователей разделились — некоторые считают, что водитель был прав.
Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.
В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.
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Также 7 ноября утром в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров.
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В конце января 2019 года в Тернопольской области в городе Кременец водитель маршрутного такси высадил двоих детей-сирот из-за того, что у тех не было денег на проезд.