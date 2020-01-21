В Киеве водитель автобуса пытался выгнать из салона юного пассажира

В Киеве водитель автобуса № 115 (бортовой номер 4736) пытался силой выгнать из салона подростка с мини-велосипедом. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео в Facebook разместил «Киев Оперативный».

Ролик свидетельствует, что поведение водителя вызвало возмущение среди пассажиров автобуса.

В социальной сети также присутствует много возмущенных комментариев. При этом мнения пользователей разделились — некоторые считают, что водитель был прав.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.

7 ноября в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.

Также 7 ноября утром в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров.

21 ноября в николаевской маршрутке № 163 произошла драка между водителем и пассажиром.

23 ноября в Киеве пассажиры маршрутки прямо на ходу принялись избивать водителя.

13 декабря на улице Драгоманова в Киеве водитель маршрутки назвал пассажира «тварью» и тут же за это поплатился.

17 декабря в Соломенском районе Киева на остановке общественного транспорта на улице Гарматной произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажирами.

В конце декабря в Киеве водитель маршрутки № 526 (станция метро «Лесная») оскорбил пенсионерку, отказав ей в льготном проезде.

В конце января 2019 года в Тернопольской области в городе Кременец водитель маршрутного такси высадил двоих детей-сирот из-за того, что у тех не было денег на проезд.