В Одессе ротвейлер чуть не разорвал свою хозяйку

В Одессе на улице Канатной произошло ЧП: во время ночной прогулки ротвейлер чуть не загрыз свою хозяйку, повалив ее на землю. Как выяснили журналисты «Фразы», пса пришлось ликвидировать.

По информации «7 канала», жителей соседних домов посреди ночи разбудил громкий крик — в парке за зданием Одесской обладминистрации собака напала на свою хозяйку.

На место ЧП приехали сотрудники полиции и увидели на земле окровавленную женщину, возле которой находился ротвейлер. При этом собака не давала подняться своей хозяйке.

В результате патрульные были вынуждены пристрелить животное. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными повреждениями.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2008 года на Донбассе бойцовский пес загрыз хозяйку, а соседка спаслась благодаря вилам.

В апреле 2013 года немецкая овчарка по кличке Рекс набросилась на свою пожилую хозяйку во дворе частного дома по ул. Далекой в Кривом Роге и загрызла ее до смерти.