Камера сняла смертельную аварию в Днепре

Вечером понедельника, 20 января, в Днепре произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Маршала Малиновского, 74 столкнулись сразу три авто.

Как передает «Информатор», в аварию попали машина Opel Omega, а также автомобили Daewoo Lanos и Daewoo Sens.

Известно, что одно из авто по непонятным причинам вылетело на встречную полосу, после чего произошло ДТП.

В аварии погибли водитель и пассажирка Opel. Также два человека, которые ехали в Daewoo, получили травмы.

Момент столкновения попал на видео регистратора одного из участников движения:

Как писала «Фраза», в Днепре толпа избила водителя такси Uber.