В «Борисполе» с рейса сняли дебошира, который напился еще до посадки в самолет

В столичном аэропорту «Борисполь» представители авиакомпании, которая организовала авиаперелет до популярного египетского курорта Шарм-эль-Шейха, сняли с рейса буйного пассажира. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел с жителем Киевской области, который еще до посадки успел хорошенько выпить спиртного. Именно из-за этого его и пришлось снимать с рейса.

Во время общения с пограничниками буйный мужчина жаловался, что собирал на путевку три года и отказывался покидать территорию аэропорта. После этого он начал нецензурно выражаться, после чего и был задержан и привлечен к административной ответственности.

Отметим, что на борту самолета осталась семья мужчины.

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