Ученые впервые показали, как «взаимодействуют» атомы

Ученым удалось впервые в истории снять взаимодействие двух атомов. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа международных специалистов.
Использовав в своей прорывной работе новейший просвечивающий микроскоп, способный пропускать через ультратонкий образец материала пучок электронов, получая изображение, ученые показали, как соединяются и разъединяются атомы.
В данном случае электронный луч использовали для фиксации движения атомов, а также он мягко «подталкивал» атомы, двигая их.
Сами атомы находись в углеродных нанотрубах.
Уникальное видео:
Как писала «Фраза», ученые обнаружили звезду, которая может помочь разгадать тайну рождения Вселенной.