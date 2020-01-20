Ученые впервые показали, как «взаимодействуют» атомы

Ученым удалось впервые в истории снять взаимодействие двух атомов. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа международных специалистов.

Использовав в своей прорывной работе новейший просвечивающий микроскоп, способный пропускать через ультратонкий образец материала пучок электронов, получая изображение, ученые показали, как соединяются и разъединяются атомы.

В данном случае электронный луч использовали для фиксации движения атомов, а также он мягко «подталкивал» атомы, двигая их.

Сами атомы находись в углеродных нанотрубах.

Уникальное видео:

Как писала «Фраза», ученые обнаружили звезду, которая может помочь разгадать тайну рождения Вселенной.