В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут неизвестные вандалы напали на памятник жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе города.

Об этом сообщает местная полиция.

О том, что памятник осквернили, правоохранителям сообщили местные жители.

Уже открыто уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» по ст.194 УК Украины.

Также появилось видео, на которое попал один из вандалов.

Как писала «Фраза», Цукерберг заявил, что «Фейсбук» никак не будет реагировать на посты с отрицанием Холокоста.

Ранее Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.