В Днепре горело общежитие медиков

Утром понедельника, 20 января, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», горело общежитии медицинского колледжа.
Спасатели говорят о возгорании в одной из комнат на девятом этаже здания.
Запах дыма почувствовали сами учащие. Сильный дым было видно и на улице.
К счастью, студентов удалось оперативно эвакуировать. Предварительно никто не пострадал.
Огонь достаточно быстро потушили.
Сейчас полиция выясняет причину пожара.
Как писала «Фраза», названа официальная причина пожара в одесском колледже.
Ранее в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек.