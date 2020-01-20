В Днепре горело общежитие медиков

ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации

Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим

Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»

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В центре Львова машина протаранила остановку с людьми

20.01.20 14:58

Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом

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Под Киевом в остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО

20.01.20 14:10

В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста

20.01.20 14:10

Епископ Виктор рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины

20.01.20 13:51

В РПЦ считают, что претензии Фанара к проведению общеправославного Собора необоснованные

20.01.20 13:50

В «Борисполе» с рейса сняли дебошира, который напился еще до посадки в самолет