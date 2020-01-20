В пермском отеле пять человек заживо сварились в кипятке из-за прорыва трубы

В российском городе Пермь в частном отеле «Карамель», который расположен в подвале жилого здания, произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там постояльцев залило кипятком, в результате чего погибли пять человек.

По информации Управления Следственного комитета Пермского края, произошло все сегодня, 20 января, ночью.

По словам губернатора Максима Решетникова, люди погибли из-за отсутствия в отеле эвакуационного выхода. «Интерфакс» пишет, что среди погибших был один ребенок. Еще трех человек с ожогами доставили в больницу.

По данным издания «Ъ-Прикамье», трагедия произошла из-за прорыва транзитной трубы 1962 года постройки. По предварительной информации, тепловая централь была бесхозной, и 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания» (входит в «Т Плюс»). В мини-отеле «Карамель» ранее уже прорывало трубу.

Как сообщает телеграм-канал База, в сентябре в том же самом номере также была прорвана труба. Тогда номер был пустой и трагедии удалось избежать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года в центре Санкт-Петербурга в одном из кафе заживо сварились в кипятке два человека.