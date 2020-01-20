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Еще одна репетиция Оскара: лучших в кино за 2019 год назвала Гильдия киноактеров США

Еще одна репетиция Оскара: лучших в кино за 2019 год назвала Гильдия киноактеров США

В Лос-Анджелесе вручены премии Гильдии киноактеров США. Как выяснили журналисты «Фразы», награду считают генеральной репетицией Оскара.

Лучшим фильмом и главным приз Screen Actors Guild Awards за «лучший актерский состав» получила лента корейца Пон Чжун Хо «Паразиты».

Среди других претендентов были «Скандал», «Ирландец», «Однажды... в Голливуде» и «Кролик Джоджо».

Примечательно, что «Паразиты» стали первой в истории иностранной лентой, которая получила данный приз.

За лучшую мужскую роль был награжден Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере», а лучшим артистом второго плана был признан Брэдд Питт за съемки в картине «Однажды… в Голливуде».

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за фильм «Джуди», а лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая в «Брачной истории».

Лучшими телевизионными сериалами стали «Корона» и «Удивительная миссис Мейзел».

Приз как лучшие драматические артисты сериалов получили Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), а лучшими комедийными актерами сериалов стали Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Наконец, Роберт Де Ниро получил приз за «вклад в профессию».

Стоит напомнить, что Гильдия объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США, а саму премию вручают с 1995 года.

Как писала «Фраза», критики назвали лучшие фильмы и актеров 2019 года.

Также мы писали о фильме «Паразиты».

Тэги: США, мир, кинопремия, премия, культура

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