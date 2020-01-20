В центре Львова машина протаранила остановку с людьми

Вечером воскресенья, 19 января, в центре Львова на улице Под Дубом произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут машина BMW влетела в остановку общественного транспорта, где находились около десяти человек.

Как передает полиция, в аварии пострадала двадцатичетырехлетняя девушка. Ее госпитализировали.

За руль авто же оказался тридцатисемилетний местный житель. Выяснилось, что управлял машиной он без прав. Еще в феврале 2019 года суд лишил его права управлять транспортными средствами. Полиция говорит, что за год нарушитель уже четырежды попадался на управлении автомобилем без документов.

Видео с места ДТП 18+

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