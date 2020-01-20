Киев потрясло очередное кровавое ДТП

Утром понедельника, 20 января, в Киеве на проспекте Науки произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», есть пострадавшие.

Как передает «Информатор», аварию спровоцировала машина Mitsubishi Space Star – в ее салоне находились три пьяных человека. Их тест на алкоголь показал 2,09 промилле.

В итоге все они пострадали в аварии.

Также среди пострадавших – водитель авто Газель, с которым произошло столкновение.

Кроме этого, машина врезалась в припаркованные авто.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы.