На Гавайях мужчина расстрелял полицейских и… сгорел в пожаре

Страшная трагедия разыгралась в городке Гонолулу на Гавайских островах в США. Как выяснили журналисты «Фразы», тут 69-летний мужчина устроил настоящую бойню.

Как передают местные СМИ, после того, как хозяйка дома, в котором он жил, выселила его, он порезал ее ножом.

Когда на место инцидента приехала полиция, мужчина открыл огонь по копам, убив двоих правоохранителей и ранив одного.

После этого преступник поджог дом, в результате чего сам сгорел в огне. При этом из-за пожара вспыхнули соседние строения.

Как писала «Фраза», США потрясла очередная массовая бойня: людей расстреливали на семейной вечеринке.

Также бойня в панамской тюрьме привела к многочисленным жертвам.