Появилось видео освящения вод Днепра с высоты птичьего полета

В сети появилось видео, как Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит освятил Днепр. Как выяснили журалисты «Фразы», видеозапись опубликована на странице «Официальный канал Центра информации УПЦ» на YouTube.

Как сообщила «Страна.юа», освящение состоялось после Литургии в Киево-Печерской лавре.

«В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы. Вместе с ним был управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после освящения вод Днепра Митрополит Онуфрий благословил всех желающих, которые решили окунуться в воду.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду.