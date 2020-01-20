На Михайловской площади радикалы попытались силой разогнать митинг антифашистов

В воскресенье днем, 19 января, на Михайловской площади в Киеве произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», там на участников акции памяти российского адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой напали представители праворадикальных организаций.

Как передает «Страна», антифашисты пришли на митинг с плакатами, на которых было написано: «Хватит кормить ультраправых», «За неизвестными патриотами стоят известные депутаты», «Расформируйте полк АЗОВ», «Надо расследовать нападения праворадикалов», «Время бороться с убийцами», «Помнить ‒ значит, бороться», «Прощай террор» и т.д.

Всего представителей антифа собралось около 20 человек.

В свою очередь, на площадь также заглянули и радикалы, которые стали забрасывать антифашистов яйцами и попытались разогнать митинг, однако в ситуацию вмешались правоохранители.

По предварительным данным, копы задержали 11 наиболее активных участников беспорядков, которых доставили в Шевченковское РУ.

Как известно, покушение на адвоката Станислава Маркелова и внештатную журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову произошло 19 января 2009 года в центре Москвы. Осенью того же года сыщики смогли выйти на след подозреваемых в убийстве ‒ ими оказались российский неонацист Никита Тихонов и его подруга Евгения Хасис, впоследствии приговоренные к пожизненному лишению свободы и 18 годам колонии соответственно.

Как писала «Фраза», на Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ.

Также сообщалось, что представители радикальной организации угрожают убийством семье священника УПЦ.