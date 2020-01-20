Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду

Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду

Крещенская вода имеет благодать Иордана — той самой иорданской воды, в которой крестился Господь, и этой водой каждый день подкрепляют себя православные, когда пьют эту воду натощак. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) после освящения вод Днепра.

«Сегодня особый день в нашем календаре — праздник Крещения Господня. Это означает, что каждый православный человек приходит в храм Божий, чтобы принять участие и в совершении Евхаристии, и в чине Великого освящения воды. Этот чин совершается всего дважды в году: накануне Богоявления и сегодня.

Через освящение воды в храме, на водоемах, освящается все водное естество. При освящении, как мы слышали в сегодняшнем чинопоследовании, дается благодать Иордана. Это означает, что любая река, любой водоем в этот день становятся Иорданом — по благодати Божией. Силою Духа Божия, эта вода получает ту живодательную силу, которая необходима нашей природе», — рассказал митрополит Антоний.

 

Управляющий делами УПЦ объяснил, как правильно пить крещенскую воду.

«Каждый человек берет святую воду, испивает, если есть болезнь — помазывается. Сегодня эту воду можно пить весь день. В нашей православной традиции святую крещенскую воду пить натощак — мы подкрепляем себя на день благодатью от реки Иордан. Я всех поздравляю! Пусть Господь всех благословляет!», — сказал владыка Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин великого освящения воды в Оболонском районе, возле Свято-Покровского собора.

Также во время освящения молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), епископы, духовенство Киева и сотни верующих.

По традиции после освящения вод Митрополит Онуфрий окропил присутствующих святой водой и благословил желающих окунуться в освященные воды Днепра.

Фото: Оксана Маматова

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки.

Тэги: Киев, общество, православие, Крещение, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.01.20 10:08

Фильм «1917»: сохранить на войне человеческую жизнь важнее, чем победить

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Как Злата Лагутина купается в роскоши или десятки миллионов замначальника главного управления ГФС в Киеве
19.01.20 14:23

Как Злата Лагутина купается в роскоши или десятки миллионов замначальника главного управления ГФС в Киеве

Автор: World News

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 18-19 января 2020 года

Главные новости за 18-19 января 2020 года
19.01.20 19:34
493
Последние новости
19.01.20 21:20

Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было
19.01.20 20:46

Появилось видео освящения вод Днепра с высоты птичьего полета
19.01.20 20:05

В Киеве учредили новую масонскую ложу
19.01.20 19:34

Главные новости за 18-19 января 2020 года
19.01.20 19:12

На Михайловской площади радикалы попытались силой разогнать митинг антифашистов
19.01.20 18:56

Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду
19.01.20 18:26

В Великобритании официально поглумились над государственной символикой Украины
Фото и Видео
Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было
Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было
Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было
Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было
Появилось видео освящения вод Днепра с высоты птичьего полета
Появилось видео освящения вод Днепра с высоты птичьего полета
В Киеве учредили новую масонскую ложу
В Киеве учредили новую масонскую ложу
На Михайловской площади радикалы попытались силой разогнать митинг антифашистов
На Михайловской площади радикалы попытались силой разогнать митинг антифашистов
Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду
Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду
В Киеве Opel на скорости протаранил легковушку и перевернул грузовую «Газель»
В Киеве Opel на скорости протаранил легковушку и перевернул грузовую «Газель»
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки
В Борисполе почтили память украинцев, погибших при крушении «Боинга» под Тегераном: как это было
В Борисполе почтили память украинцев, погибших при крушении «Боинга» под Тегераном: как это было
Зеленский похвастался подарком из прифронтового Нью-Йорка
Зеленский похвастался подарком из прифронтового Нью-Йорка
Появилось видео, как в Запорожье девушку внезапно ударили кулаком в лицо
Появилось видео, как в Запорожье девушку внезапно ударили кулаком в лицо
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.